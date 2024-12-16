МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей

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Экс-заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны РФ причастен к хищению более 600 млн рублей, которые выделены на инфраструктурный проект, сообщает ТАСС .

Отмечается, что совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей.

Средства были выделены на реализацию специального инфраструктурного проекта. В хищении подозреваются заместитель директора департамента военного имущества Минобороны России, а также руководители ряда коммерческих организаций.

Ранее суд арестовал имущество бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищениях у Минобороны на общую сумму более 940 млн рублей.