сегодня в 15:25

Суд арестовал имущество фигурантов дела о многомиллионном хищении у Минобороны

Суд арестовал имущество бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищениях у Минобороны на общую сумму более 940 млн рублей, сообщает ТАСС .

Судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 млн рублей.

По данным следствия, с 2019 по 2021 годы Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, бизнесмен Сергей Овчинников и их сообщник Евгений Потапов с помощью подложных торгов незаконно завладели недвижимостью министерства обороны в Москве и Балашихе на общую сумму свыше 940 млн рублей.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).