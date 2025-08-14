Мужчины из Ингушетии провели в Дагестане «рейд» в поисках «порочных» женщин

Десятки мужчин приехали из Ингушетии в Дагестан, чтобы найти «порочных» женщин, которые «ходят на свидания с людьми других национальностей», сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчины из Ингушетии провели «рейд» в приморском городе Избербаш 7 августа. Они на протяжении почти суток искали аморальных, по их мнению, девушек: проверяли пляж, кафе и другие заведения.

По словам одного из участников «рейда», до них дошел слух, что ингушки встречаются с мужчинами других национальностей. Они приехали в Избербаш, чтобы проверить, правда ли это. Однако «неправильных» девушек они так и не смогли найти.

«Здесь нет ни одной ингушки, не ходят, не сидят здесь. Здесь только ингушские парни, которые приехали сюда со своими семьями. Все эти слухи — неправда», — сказал один из участников «рейда».

Деятельность мужчин была запечатлена на видео. В кадре один из них заявил, что местные ингуши следят за соотечественницами и в случае необходимости «все исправляют».

Ранее стало известно, что девушки на Кавказе массово делают себе ямочки на щеках. Операция пользуется особым успехом в Дагестане.