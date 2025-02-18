Мужчина в Намибии стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

В Намибии фермер приютил осиротевшую обезьяну и стал жить с ней, называя животное сестрой, сообщает « Лента.ру ».

Герой истории — 26-летний Рубен Ламбрехтс. Он живет на ферме возле города Виндхук, а также управляет турагентством I Dream Namibia, организовывающем путешествия по стране.

В свободное время мужчина спасает диких животных, которые осиротели или пострадали. Всех питомцев он содержит на ферме. Звери передвигаются по ней свободно, их не держат в клетках.

В соцсетях Ламбрехтс рассказывает о жизни питомцев. Одна из звезд фермы — 30-летняя самка бабуина по имени Синди. Ее спасли, когда она была еще детенышем, и отдали родителям мужчины. Те выходили обезьянку, она стала частью семьи. Рубен буквально рос вместе с ней, а потому стал называть Синди сестрой.

Мужчина любит делиться видео, на которых обезьяна перебирает его волосы или помогает новым животным на ферме. Притом звери, живущие у Ламбрехтса, вольны уходить или приходить, когда им захочется. Некоторые питомцы навещают мужчину, даже если они ушли жить в условиях дикой природы.

Ранее ветеринары из Нижнего Новгорода спасли домашнюю обезьяну с апатией. Врачи провели обследование, прокапали капельницу и назначили ей лечение.