Мужчина, скормивший другу пирожки с ртутью, предстанет перед судом в Москве

В Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, известного как «пирожковый отравитель». Он пытался убить своего знакомого из-за ревности, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным следствия, в начале января текущего года фигурант задумал расправиться со своим знакомым. В этих целях он купил в нескольких аптеках 10 медицинских градусников с ртутью, после чего он добавил жидкость в шприцы.

11 февраля мужчина и его приятель находились в кафе на юго-западе Москвы. Фигурант добавил ртуть в еду приятеля, которому вскоре после употребления ее в пищу стало плохо. Пострадавшего госпитализировали, а «пирожковый отравитель» решил симулировать отравление, чтобы отвести от себя подозрения, потому его также привезли в больницу.

Пока шло расследование дела, фигурант пытался ввести следствие в заблуждение, выдвигая противоречивые версии случившегося. Вскоре правоохранители проверили продукты и не выявили в них нарушений, а вот доказательства против подозреваемого были найдены. Фигурант сознался в совершении преступления.

Уголовное дело передали в суд.

Как ранее сообщалось, «пирожковый отравитель» решил отомстить своему приятелю-коллеге из-за ревности. Оба мужчины проявляли интерес к молодой сослуживице.