«Пирожковый отравитель»: как москвич хотел убить соперника ртутью

Следователи московского Следственного комитета детально реконструировали события, связанные с Дмитрием, известным как «пирожковый отравитель», который пытался отравить своего коллегу из-за ревности. Мужчина проявил коварство, но не отличался особым умом, сообщает «МК: срочные новости» .

Как выяснилось, Дмитрий решил отомстить своему коллеге Сергею из-за ревности. Причиной конфликта стало то, что Сергей проявлял интерес к молодой сослуживице, утверждая, что у него серьезные намерения, хотя сам Дмитрий также состоит в браке.

С 9 по 11 февраля мужчина приобрел десять ртутных термометров в Лобне, Долгопрудном и Москве. В своем гараже он готовил «оружие» — шприц, в который в конечном итоге поместил смертельную дозу яда.

11 февраля, во время курсов повышения квалификации, Дмитрий купил слойки с ветчиной и сыром в пекарне «Мельница». В мужском туалете офиса он впрыснул ртуть в один из пирожков и, что удивительно, отдал именно его Сергею, а себе и другому коллеге предложил безопасные продукты. После этого он начал имитировать симптомы болезни, чтобы отвлечь от себя подозрения.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке убийства своего знакомого с помощью пирожков с ртутью. Во время допросов мужчина неоднократно менял показания, но в итоге полностью признал вину.