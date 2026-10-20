Муж Анфисы Чеховой объяснил, зачем супруги заключили брачный договор

Кинопродюсер Александр Златопольский рассказал, что они с телеведущей Анфисой Чеховой заключили брачный договор ради безопасности. Супруги приняли это решение совместно, сообщает NEWS.ru .

Златопольский рассказал о договоре на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года — 2026». Он связал необходимость документа в том числе со своей работой.

«У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер», — рассказал Златопольский.

Продюсер напомнил, что получал юридическое образование. По его мнению, в наши дни каждой паре стоит заключить брачный договор.

Также Златопольский сообщил, что недавно супруги переехали в новый дом и сейчас обустраивают его. Они давно хотели найти более просторное жилье в соседнем поселке. Дом пара арендует.

Ранее Чехова рассказала, что перенесла свадебное торжество на следующее лето из-за болезни собаки. Супруги зарегистрировали брак зимой.

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