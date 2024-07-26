Музей-заповедник «Коломенское» обновят в Москве до 2026 года

В «Коломенском» создадут уникальное современное пространство для жителей и гостей столицы. Власти поэтапно реализуют масштабный проект обновления музея-заповедника, в рамках которого благоустроят территорию и отреставрируют исторические объекты. Всего будет три этапа. Запланировано выполнить работы до 2026 года.

На первом этапе, который пройдет в 2024 году, проведут работы в том числе и на набережной Москвы-реки — от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста. Все строения реализуют в едином стиле.

Так, в «Коломенском» реконструируют причал. Там обустроят павильоны речного транспорта с кассами, кафе и рестораном. Кроме того, расширят пешеходную часть за счет настила на воде, благодаря которому можно будет оборудовать беговую дорожку, а зимой — каток.

Появится в музее-заповеднике и спортивный кластер для занятий пляжным волейболом и воркаутом. Здесь также возведут семейно-досуговый центр с детской площадкой, павильон с видовой площадкой, амфитеатр и свадебный сад, в котором обустроят зеленый лабиринт, смотровую зону с качелями и площадку для бракосочетания.

В рамках второго этапа работы проведут на других участках музея-заповедника.

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