В Москве реконструировали 19 бывших кинотеатров

сегодня в 16:54

В российской столице провели реконструкцию 19 зданий, в которых раньше находились кинотеатры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Строения превратили в современные общественные центры. Среди зданий, попавших под реконструкцию, оказался и «Орион» в Лосиноостровском районе.

До закрытия в 1990-х годах кинотеатр на улице Летчика Бабушкина был популярным местом среди горожан, живущих на северо-востоке Москвы. За почти 30 лет строение устарело, и его модернизировали.

В обновленном общественном центре установили вывеску, похожую на историческую. На главном входе повесили крупные люстры. Здание также украсили подсветкой. Внутри сделали крупный атриум.

В будущем на территории общественного центра планируют проводить мастер-классы, откроют спортивные секции. Уже сейчас там работает фитнес-клуб, зона для шопинга и фудхолл.

В течение 2024 года в Москве начнут работать шесть подобных общественных центров в разных районах. В 2025-м откроется еще один.