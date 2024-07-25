В Москве реконструировали 19 бывших кинотеатров
В российской столице провели реконструкцию 19 зданий, в которых раньше находились кинотеатры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Строения превратили в современные общественные центры. Среди зданий, попавших под реконструкцию, оказался и «Орион» в Лосиноостровском районе.
До закрытия в 1990-х годах кинотеатр на улице Летчика Бабушкина был популярным местом среди горожан, живущих на северо-востоке Москвы. За почти 30 лет строение устарело, и его модернизировали.
В обновленном общественном центре установили вывеску, похожую на историческую. На главном входе повесили крупные люстры. Здание также украсили подсветкой. Внутри сделали крупный атриум.
В будущем на территории общественного центра планируют проводить мастер-классы, откроют спортивные секции. Уже сейчас там работает фитнес-клуб, зона для шопинга и фудхолл.
В течение 2024 года в Москве начнут работать шесть подобных общественных центров в разных районах. В 2025-м откроется еще один.