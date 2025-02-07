Музей космонавтики в Москве подготовил программу в честь Дня российской науки

На предстоящих выходных в честь Дня российской науки столичный Музей космонавтики подготовил для посетителей специальную программу с встречей с космонавтами, лекциями и мастер-классами, сообщает ТАСС .

«8 и 9 февраля Музей космонавтики празднует День российской науки», — заявили в пресс-службе музея.

Так, для посетителей подготовлена программа, которая охватывает ключевые аспекты подготовки человека к полету в космос. Еще погрузиться в космическую тематику позволят лекции, квизы и мастер-классы.

Кроме того, в рамках празднования Дня российской науки в музее состоится состоится спецвыпуск проекта «Космос не ждет». Летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин встретится с летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Анатолием Соловьевым. Они расскажут участникам мероприятия о своих впечатлениях от полетов, а затем ответят на вопросы.

8 февраля в стране отмечают День российской науки. Именно в этот день 1724 года правительствующий сенат по указу императора Петра I основал академию наук. Россия внесла значительный вклад в развитие мировой науки и техники. Среди важных открытий — учение о биосфере, периодическая система химических элементов, запуск первого искусственного спутника, полет человека в космос и многое другое.