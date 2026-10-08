Музей Балашихи заключил договор о сотрудничестве с колледжем «Энергия»

Балашихинский историко-художественный музей подписал договор о сотрудничестве со структурным подразделением Центра технологии машиностроения Подмосковного колледжа «Энергия». Партнерство поможет студентам расширять кругозор и развивать творческие способности через знакомство с историей и искусством, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Балашихинский историко-художественный музей и структурное подразделение Центра технологии машиностроения Подмосковного колледжа «Энергия» договорились создать для студентов комплексную образовательную среду. Она дополнит профессиональную подготовку знакомством с историей и искусством.

«Статистика показывает, что студенты колледжей редко посещают музеи — в основном к нам ходят школьники. И чтобы активно привлекать молодежь, мы заключили такое сотрудничество. Музей предлагает регулярные экскурсии для студентов, посещение выставок и творческих мероприятий», — рассказала директор музея Елена Елистратова.

Музей участвует в программе «Пушкинская карта», которая позволяет молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. Сотрудники готовы помочь студентам разобраться в программе и оформить карту.

Сотрудники музея смогут проводить в колледже лекции и культурно-массовые мероприятия. На базе музея планируют организовывать занятия по истории, русскому языку и литературе, а также помогать студентам готовить проекты и доклады с использованием методических материалов.

Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу. Помимо традиционных экскурсий, стороны будут искать новые формы взаимодействия, в том числе в рамках регионального сотрудничества.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.