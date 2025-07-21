Муцениеце показала фото с гендер-пати, на которой она воссоединилась с сыном

Агата Муцениеце и ее возлюбленный Петр Дранга устроили в кругу близких и друзей гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. На вечеринке появился сын актрисы Тимофей, который сейчас живет у своего отца, актера Павла Прилучного, сообщает TheVoiceMag .

Муцениеце опубликовала фотографии с роскошного праздника. На снимках актриса предстала в белом платье. В кадре она выглядит счастливой и умиротворенной.

Рядом с актрисой на мероприятии были ее дети от прошлого брака — дочь Мия и сын Тимофей, с которым звезда сейчас редко общается. Актриса поделилась фотографией, на которой она обнимает ребенка. Муцениеце написала, что давно не чувствовала себя настолько счастливой.

«Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом. Пишу и опять реву! Спасибо, жизнь!» — написала звезда.

На мероприятии выяснилось, что у Муцениеце и Дранги должна родиться девочка.

Сын актрисы Тимофей в конце августа прошлого года переехал к отцу. Некоторое время мать и ребенок не общались. Чтобы установить место жительства Тимофея, Прилучный и Муцениеце даже судились.