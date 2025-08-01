Мусоросжигающие печи тайно установили у берегов Байкала

Мусоросжигающие печи тайно разместили на полигоне в Северобайкальске, который расположен у берегов Байкала. Местные жители боятся, что если установки заработают, то природа региона сильно пострадает, сообщает Mash .

Три агрегата Hurikan 1000 установили у берегов самого глубокого озера в мире. Ближайшие дома расположены в 3 км от полигона, а сам Байкал — в 5 км. Решение о передаче печей местным депутатам было принято еще в январе. Одна такая мусоросжигающая печь стоит более 21 млн рублей.

При этом местные жители выступали против установки агрегатов на полигоне. По их мнению, такие устройства могут сильно навредить окружающей природе.

Эколог Дарья Куликова отметила, что агрегаты требуют замены дорогих фильтров. Если этого не делать, то они начнут выбрасывать в воздух ядовитые вещества. По ее словам, что печи работают на бензине, дизеле или газе. Последний вариант — самый безопасный для экологии, но в Бурятии газификации нет. Также неизвестно, куда будет сливаться отработанное масло.

Куликова указала на то, что отечественные специалисты разработали экологически чистый способ по переработке мусора с помощью воды. На выходе получается вторсырье, которое используют в сельском хозяйстве.

Ранее трехлетний ребенок погиб в перевернувшемся авто на острове Ольхон на Байкале. Малыш сидел в салоне без соблюдения требований к перевозке детей.