Мурманских школьников пригласили на алкогольную новогоднюю вечеринку

В Мурманске школьников пригласили на алкогольную новогоднюю вечеринку в местном ночном клубе. Возрастное ограничение — 14+, сообщает 112 .

Мероприятие состоится 1 января в 01:00 по местному времени. Участникам вечеринки предложили много веселья и алкоголя.

При этом в сентябре текущего года в клуб уже наведывались силовики. Причиной неожиданного визита стал звонок в полицию. Однако организаторы не сделали выводы и приглашают местных школьников уйти в «отрыв во все тяжкие».

Ранее колонка загорелась во время вечеринки В столичном «Клуб Клубе» на Покровском бульваре. Персонал не эвакуировал гостей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.