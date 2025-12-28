Колонка загорелась во время вечеринки в московском клубе

В столичном «Клуб Клубе» на Покровском бульваре во время вечеринки загорелась колонка, сообщает «112» .

Аппарат загорелся во время очередной песни. Но персонал не эвакуировал гостей. Огонь потушили своими силами, а потом вечеринка продолжилась.

На видео из клуба показано, что посетители спокойно ходили мимо горящей колонки, паники не было. Многие снимали происходящее на телефон. В итоге огонь залили из огнетушителя.

Ранее загорелся бизнес-центр «Варшавская Плаза» в Москве. Огонь охватил площадь до 300 кв. м. Его тушили с помощью пожарного поезда.

