Мурашко: Минздрав запустит получение лекарств по «Почте России»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав запустит процесс получения лекарств по «Почте России» в следующем году, сообщает РИА Новости .

«Использование „Почты России“ здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, уже почти 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов реализуют по России лекарственные препараты.

Ранее Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение» призвал медицинское сообщество пересмотреть отношение к вопросам старения и долголетия, уделяя больше внимания качеству и продолжительности здоровой жизни пациентов.