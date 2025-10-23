Мурашко призвал изменить подход к вопросам старения и долголетия в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение» призвал медицинское сообщество пересмотреть отношение к вопросам старения и долголетия, уделяя больше внимания качеству и продолжительности здоровой жизни пациентов, сообщает «Царьград» .

Мурашко выступил на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение» с призывом изменить подход к вопросам старения и долголетия. Он отметил, что ранее приоритетом медицины было продление жизни и лечение хронических заболеваний, а старение рассматривалось как естественный физиологический процесс.

«Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, а старение как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — заявил Мурашко.

Министр также подчеркнул, что современные технологии позволяют отслеживать состояние здоровья пациентов дистанционно, что открывает новые возможности для профилактики и диагностики.

«Пренебрегать ими категорически на сегодняшний день нельзя. Поэтому данные, по сути дела, это новый стетоскоп, наши рентгены, главный диагностический комплекс», — добавил он.

По данным на 2025 год, средняя продолжительность жизни в России составляет 73–74 года. При этом мужчины в среднем живут до 68 лет, а женщины — до 78 лет. Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин может достигать 10 лет в пользу последних.