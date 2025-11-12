Можно потерять общее имущество: что грозит супругам банкротов

Банкротство мужа или жены влечет определенный ряд рисков для второго супруга. Есть 3 основные категории рисков: финансовые риски, юридические последствия и социальные проблемы, сообщила РИАМО адвокат коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

«В рамках процедуры банкротства суд вправе обратить взыскание на имущество должника, находящееся в совместной собственности супругов. То есть собственность, приобретенная в браке, также может подлежать реализации, даже если формально владельцем является жена или муж неплатежеспособного лица», — объяснила Бондаренко.

В частности, супруг банкрота может столкнуться с ограничениями на ведение предпринимательской деятельности, поскольку признание банкротом накладывает ограничения на деятельность юридических лиц, принадлежащих семье.

«Процедура банкротства автоматически ведет к имущественному разделу совместно нажитого имущества, которое ранее было общим имуществом супругов. Судебные решения по этому поводу нередко бывают неприятными сюрпризами для второго супруга. Однако каждый случай индивидуален и требует тщательного юридического анализа в целях защиты прав и законных интересов супруга банкрота», — добавила адвокат.

В действительности, по словам эксперта, банкротство одного из членов семьи создает стресс и напряжение внутри пары, влияя на отношения и психологическое состояние обоих партнеров. Статус банкрота иногда воспринимается обществом негативно, что отражается на семейной атмосфере и социальной адаптации.

«Несмотря на то, что на сегодняшний день процедура банкротства — это единственный законный способ выйти из непосильного долгового бремени, важно понимать, что это крайняя мера, и применять ее стоит тогда, когда другие способы урегулирования задолженности исчерпаны», — предостерегла Бондаренко.

