«Можно, но зачем?»: Горелкин ответил на заявление о блокировке Google в РФ

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале , что блокировка сервисов Google в России нецелесообразна.

По его словам, на заявление о блокировке Google хочется ответить мемом: «Можно, но зачем?». Такая мера повлечет серьезные негативные последствия, прежде всего — для пользователей Android, число которых достигает 60% от всех смартфонов российских пользователей.

Горелкин также усомнился в эффективности угроз блокировкой как инструмента давления для взыскания огромного штрафа по иску российских компаний. Он напомнил, что разбирательства продолжаются в иностранных юрисдикциях, и не исключил возможность достижения соглашения на «вменяемых условиях».

Парламентарий добавил, что отказ от зарубежных платформ должен быть постепенным, а приоритет — создание условий для перехода на отечественные решения. При этом он специально уточнил в контролирующих органах, что реальных планов по блокировке Google на данный момент нет.

Ранее в Госдуме допустили, что Google в России заблокируют.

