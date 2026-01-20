Можно ли реально наказать за шантаж голыми фото: адвокат дал честный ответ

Эксперт Пивоваров: наказать за шантаж голыми фото можно, но сложно

Привлечь к ответственности тех, кто шантажирует интимными фото, возможно, но такие дела редко бывают быстрыми и простыми, сообщил РИАМО адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

Ранее сотни фотографий обнаженных россиянок появились в даркнет-игре. Игроки могут загружать туда интимные снимки и затем использовать их для вымогательства у девушек.

«Использование анонимных мессенджеров, зарубежных платформ и цифровых способов расчетов объективно осложняет установление личности злоумышленника», — объяснил Пивоваров.

Как отметил эксперт, правоприменительная практика показывает, что при наличии цифровых следов, финансовых операций и системности действий у правоохранительных органов есть инструменты для расследования таких преступлений.

«Ключевое значение имеет не попытка „замять“ ситуацию, а своевременная юридическая реакция. Даже если виновное лицо не будет установлено немедленно, обращение позволяет остановить распространение материалов, зафиксировать угрозы и сформировать правовую позицию на будущее», — разъяснил адвокат.

Пивоваров уточнил, что на практике именно последовательные и документированные действия существенно повышают шансы на защиту и привлечение виновных к ответственности.

