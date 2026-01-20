Поток: геймеры шантажируют россиянок, сливая нюдсы девушек в даркнет-игру

Сотни фотографий обнаженных россиянок появились в даркнет-игре. Игроки могут загружать туда интимные снимки и затем использовать их для вымогательства у девушек, сообщает «Поток» .

В даркнете работает сайт, замаскированный под игру. Его принцип работы построен на сливе откровенных фотографий и видео. Молодые люди, стремящиеся отомстить экс-возлюбленным или заработать, сами отравляют нюдсы своих партнерш. Если жертва обнаруживает себя, она вынуждена платить за удаление: от 100 до 1 тыс. долларов.

При этом прибыль распределяется поровну: половина достается пользователю, который предоставляет контент, а другая половина — владельцу сайта.

Кроме того, платформа работает подобно OnlyFans, предоставляя возможность оформить подписку за 300 долларов для доступа ко всем материалам.

Согласно данным на сайте, на платформе собрано более 9 тыс. видеороликов и фотографий, из которых более 300 созданы российскими девушками. Общее количество контента составляет почти 700 тыс. единиц.

