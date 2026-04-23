Может вступить в диалог: психбольная женщина нападает на прохожих в Балашихе

Жителей подмосковной Балашихи призвали быть бдительными и осторожными из-за неадекватной женщины, которая нападает на прохожих на улице, сообщает Telegram-канал «Балашиха Life» .

По словам местных жителей, женщина с психическим заболеванием ходит по улицам Терешковой и Быковского в районе рынка «Сопта». Она уже находилась на лечении, а сейчас возможна стадия обострения. Кидается на людей, особенно пожилых и женщин с детьми.

На вид женщине 35-40 лет, худощавого телосложения, волосы темного цвета под каре, может вступать в диалог с прохожими. На нее уже написано заявление в полицию.

Ранее неадекват с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в подмосковных Люберцах. Пострадавший получил ранение в живот и грудь.

