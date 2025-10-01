Может подавиться и отравиться: почему собакам нельзя есть каштаны

В столице начался сезон каштанов, когда деревья сбрасывают плоды, привлекающие внимание собак. Из-за формы они напоминают игрушки, и питомцы нередко проявляют к ним повышенный интерес, но каштаны очень опасны, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Плоды каштана опасны по двум причинам. Во-первых, собака, склонная к подбору на улице, может подавиться плодом. Во-вторых, проглоченный каштан ведет к отравлению и представляет угрозу для жизни», — сказал Голубев.

Каштаны содержат эскулин, который используют в фармацевтике, но при попадании в организм собаки он вызывает отравление. Особенно опасен конский каштан — его плоды несъедобны и для человека тоже. Жареные орехи, которые употребляют в пищу, относятся к другим съедобным деревьям семейства. Симптомы отравления: рвота, диарея и тремор.

По его словам, если собака проглотила каштан, то нужно, не дожидаясь симптомов, сразу же обратиться к ветврачу. Опасность заключается не только в отравлении — плод может привести к кишечной непроходимости. В любом случае врач назначит лечение, проведет необходимые процедуры. Скорее всего, понадобится УЗИ. Самолечением заниматься не стоит — это опасно для жизни питомца.

«Особенно внимательными следует быть к животным, склонным к поеданию предметов на улице. Собака должна хорошо реагировать на команды „Фу“, „Нельзя“. Важно придерживаться золотой середины: полностью запрещать питомцу исследовать улицы нельзя. Но он должен четко понимать, что ему нельзя поднимать что-то с земли», — отметил кинолог.

Как добавил специалист, если у собаки есть проблемы с воспитанием, лучше временно использовать намордник.

Если хозяин понял, что плод застрял, животное кашляет или задыхается, то действовать нужно на месте, уверенно и быстро, так как нет времени обратиться к ветеринару. Следует зафиксировать собаку и открыть пасть — если плод виден, то попытаться извлечь его. Но необходимо быть аккуратным, ведь есть риск протолкнуть его дальше.

Оптимально помочь питомцу избавиться от каштана самому — небольшую собаку нужно поднять так, чтобы задние лапы оказались выше корпуса, и встряхнуть по направлению к земле. У крупной собаки задние ноги тоже следует поднять выше корпуса.

Если животное уже задыхается, теряет сознание, то рекомендуется использовать прием Геймлиха: нужно найти мягкое место под ребрами и сделать несколько резких толчков основанием ладони. Но этот метод стоит применять, если собака уже не может сама избавиться от предмета.

Кинолог предупредил, что, помимо каштанов, аналогичную опасность представляют желуди, которые тоже падают с деревьев в сентябре–октябре. Если хозяин собирает плоды, то следует убрать их дома с видного места, чтобы питомец не смог до них добраться.

