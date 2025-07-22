«Может коснуться каждого»: Мизулина раскритиковала закон о штрафе за экстремизм

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале , что новый законопроект о введении штрафов за поиск экстремистских материалов — первая попытка на государственном уровне следить за «цифровым следом» жителей России.

«Раньше историю поисковых запросов аккумулировал условный Google и другие IT-гиганты в коммерческих целях. Теперь, видимо, стоит ожидать вкладку с историей поиска на госуслугах в том самом «добровольном» цифровом профиле?» — спросила Мизулина.

Главу Лиги безопасного интернета не устроили «размытые формулировки» в тексте. Она опасается, что нарушителями закона могут сделать миллионы жителей РФ, которые просто ищут и просматривают нежелательную информацию, например, если перейти не по той ссылке и посмотреть что-либо нехорошее.

Также новый закон может породить новую волную мошенничества или шантажа с вымогательством. Подставить человека теперь будет проще, считает Мизулина.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. За это будут штрафовать на 3-5 тыс. рублей.