Госдума приняла спорный закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, сообщает РИА Новости . Ранее законопроект вызвал споры в нижней палате парламента — партия «Новые люди» заявляла, что не будет голосовать за него.

Принятый депутатами закон предполагает введение штрафов в размере 3-5 тысяч рублей за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии проконтролируют работу закона и вернутся к вопросу, если потребуется изменить нормы.

Кроме того, депутаты приняли законы о введении штрафов за передачу другим лицам абонентских номеров и сведений для входа в личные аккаунты, а также штрафных санкций в размере до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN. В ходе пленарного заседания приняли и закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством.

Партия «Новые люди» во главе с депутатом Владиславом Даванковым заявляла, что проголосует против поправок о запрете поиска экстремистских материалов в Сети. Лидер политсилы говорил, что законопроект «не должен быть принят».

«Он касается всех граждан. Вчера пытался рассказать сыну о сути закона, и мы пришли к тому, что он должен изучить 5 тысяч 500 материалов, чтобы не совершить эту ошибку. На наш взгляд, это невозможно. Мы будем голосовать против», — говорил Даванков на пресс-подходе в Госдуме 22 июля (цитата по «Осторожно, новости»).

Ранее РИАМО разобралось в новых поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, предполагающих в том числе введение наказания за поиск экстремистских материалов в интернете.