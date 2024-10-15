Можайцы обсудили развитие образования, спорта и туризма с коллегами из Чечни

Можайскую делегацию в город Грозный, в которую вошли вошли два заведующих территориальными отделами округа, возглавила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная. Вместе с коллегами она подробно обсудила развитие туристической инфраструктуры, образования и спорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За последние десятилетия город Грозный преобразился и стал центром культуры и экономики Северного Кавказа. Наши города связывают крепкие узы дружбы, столица Чечни является городом Воинской славы.

Также Елена Заболотная передала приветственный адрес от Главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой. В этом году исполнилось уже 206 лет со дня основания столицы Чеченской республики. Это важное событие, которое подчеркивает не только историю, но и достижения города за последние годы.

«От всей души поздравляем вас с 206-летием со Дня основания вашего родного города — жемчужины Северного Кавказа! За свое, более чем двухвековое, существование Грозный стал олицетворением героической истории чеченского народа, символом его стойкости и воли к жизни, — подчеркивается в поздравлении. — Заслуги чеченского народа, подвиг горожан были по достоинству оценены — Грозному заслуженно присвоено звание „Город Воинской Славы“. От лица жителей Города Воинской Славы Можайска поздравляем вас с Днем рождения Грозного!» — сказала Заболотная.

В прошлом году в юбилейных празднованиях Дня города принимал участие лично глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.