Можайский округ Подмосковья подписал соглашение с ПЛ «Можайск»

Соглашение о сотрудничестве в социальной и культурной сферах подписали 25 мая в Можайске администрация муниципального округа и экипаж подводной лодки «Можайск» Тихоокеанского флота. Документ закрепляет развитие шефских связей и совместные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла с участием главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева и командира подводной лодки капитана 2 ранга Никиты Булдыгина. На встрече также присутствовали заместители главы администрации, председатель совета депутатов, ветераны военно-морского флота и представители общественных организаций. Капитан первого ранга Анатолий Пекуров вручил командиру корабля картину.

«Для нашего города большая честь и ответственность — сотрудничать с кораблем, который носит имя Можайска. Мы понимаем, как важно поддерживать моряков-подводников, которые несут службу на Тихоокеанском флоте вдали от дома», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Соглашение предусматривает развитие шефских связей, военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и культурный обмен. Стороны договорились проводить совместные мероприятия, организовывать тематические встречи и оказывать экипажу моральную и информационную поддержку.

«Я давно хотел вновь посетить Можайск — город воинской славы. Важно видеть место, с которым мы связаны, и лично пообщаться с его жителями», — отметил Никита Булдыгин.

Подводную лодку «Можайск» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 23 августа 2021 года, на воду ее спустили 27 апреля 2023 года. Корабль входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

