Мособлконтроль проверяет замену лифтов в больницах Подмосковья

Плановую проверку государственного казенного учреждения «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам министерства строительного комплекса Московской области» проводит Главное контрольное управление Московской области. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при исполнении контрактов на проектирование и капремонт с заменой лифтов в медучреждениях региона, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

В рамках проверки контролеры проанализируют исполнение контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ и проведение капитального ремонта медицинских учреждений. Особое внимание уделят соблюдению требований законодательства о контрактной системе при замене лифтового оборудования.

Контрактами предусмотрена замена 150 лифтов в 64 государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Московской области. Проектная документация включает демонтаж старых и установку новых лифтов, замену линий электроснабжения, устройство сетей связи и диспетчеризации, а также оснащение кабин с учетом требований для маломобильных групп населения и стандартов больничных лифтов.

Работы выполнялись в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы и финансировались из бюджета Московской области. О результатах проверки сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.