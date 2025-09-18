Мособлдума внесла изменения в организацию выборов и референдумов в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, вносящий изменения в организацию выборов и референдумов в Московской области. Они приняты для приведения в соответствие с федеральным законодательством, передает корреспондент РИАМО.

Теперь дополнительные выборы депутатов Мособлдумы не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов.

Также с 1 января 2026 года открыть и закрыть специальный избирательный счет кандидатов можно дистанционно. Возможность открыть его в банке по-прежнему остается.

С 1 января 2026 года участковая комиссия будет принимать решение о повторной выдаче бюллетеня взамен испорченного.

Органы госвласти и ОМСУ обязаны безвозмездно предоставлять помещения, охрану для этих помещений, транспорт, средства связи и техническое оборудование. К этой поправке также относятся те помещения, в которых хранится документация и оборудование для выборов.

Регламентируются правила видео- и фотосъемки. Нельзя снимать так, чтобы было видно, за кого голосует человек. Нельзя разглашать персональную информацию избирателей. Нельзя создавать ситуации, когда с помощью съемки можно как-либо проконтролировать или повлиять на решение голосующего.

Теперь полномочия доверенных лиц прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода.

Можно распространять агитационные материалы, но они должны быть специально изготовлены для этой избирательной кампании, цена одной единицы не должна превышать 2% величины прожиточного минимума (354,6 руб.)

При проведении ДЭГ Избирательная комиссия Подмосковья может решать, сколько бумажных бюллетеней передавать на участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается Избирательная комиссия», — рассказал губернатор.

