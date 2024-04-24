Москву накроют дожди и грозы в ближайшие два дня

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25 и 26 апреля в Москве ожидаются дожди и грозы с усилением ветра

В четверг и в пятницу в столице ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, местами мегаполис накроют грозы, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Также 25 и 26 апреля жителей столицы ожидает усиление порывов ветра до 14 м/с. Во время непогоды горожан попросили быть внимательными на улице.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется потепление. 24 апреля температура воздуха достигнет 15 градусов тепла, а на следующий день — 22 градусов.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали заморозки. На базовой метеостанции ВДНХ в Москве минимум составил плюс 2,4 градуса.