Москвичей ждет аномальное тепло в ближайшие дни

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Синоптик Шувалов: 25 апреля в Москве прогнозируется до 22 градусов тепла

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется потепление. По словам эксперта, 24 апреля температура воздуха достигнет 15 градусов тепла, а на следующий день — 22 градусов, сообщает NEWS.ru .

В первой половине дня в четверг москвичей может ожидать небольшой дождь, предупредил Шувалов. Несмотря на возможные осадки, в целом в Москве ожидается потепление.

«В четверг, 25 апреля, мы попадем в теплый сектор наступающего циклона», — объяснил Шувалов.

Теплая погода с вероятностью небольшого дождя распространится и на пятницу, 26 апреля. В выходные дни осадков не прогнозируется, а столбики термометров поднимутся до отметок плюс 16-18 градусов, добавил синоптик.