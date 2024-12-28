Москву накроет плотный туман в ночь на 29 декабря

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Туман и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 29 декабря

В Москве в ближайшие часы будет туман с видимостью 200-700 м. Он сохранится до 6 часов 29 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Также в этот период прогнозируется слабый гололед. На дорогах столицы возникнет гололедица.

В связи с непогодой жителям и гостям мегаполиса посоветовали быть внимательнее и осторожнее. Автолюбителям порекомендовали снижать скорость при неблагоприятных погодных явлениях, а также не парковать машины около деревьев.

В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать плоть до 23 часов 7 января.