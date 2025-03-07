сегодня в 16:53

Москвичкам вручили государственные и городские награды в преддверии 8 Марта

Выдающимся жительницам российской столицы вручили государственные и городские награды в преддверии Международного женского дня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Спасибо за ваш труд, душевную теплоту и преданность любимому городу. Ваш вклад в развитие столицы бесценен. С праздником!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Так, звания «Заслуженный врач РФ» удостоена замглавврача по медицинской части ММНКЦ им. С. П. Боткина Анна Комарова, а звание «Заслуженный учитель РФ» получила учитель истории и обществознания школы № 1862 Марина Евсеева.

Благодарностью президента России отмечены волонтер, преподаватель русского языка как иностранного АНО «Русская гуманитарная миссия» Наталья Калуженская, а также президент Общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша» Наталья Присецкая.

Звания «Почетный деятель искусств города Москвы» за многолетний труд на благо столицы удостоена профессор ВГИК Юлия Меньшова.

За выдающийся вклад в развитие Москвы были отмечены: артистка театра «Современник» Марина Неелова, чей стаж работы составляет 50 лет; мастер швейного цеха Московского театра оперетты Наталья Кузина (50 лет) и замначальника булочного цеха комбината «Черемушки» Лидия Митрофанова (40 лет).

Тренеры-преподаватели Юлия Кустова и Елена Чайковская получили звание «Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы».

Кроме того, звания «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы» удостоены специалист по социальной реабилитации социального дома «Люблино» Надежда Бурлина и старшая медсестра геронтологического центра «Юго-Западный» Татьяна Морозова.

Ранее глава государства Владимир Путин в преддверии 8 Марта поздравил россиянок с наступающим праздником и выразил особые слова благодарности участницам СВО.