Москвичка засудила ИП за плохое обращение с прахом своего кота

Жительница столицы подала в суд на индивидуального предпринимателя, который плохо обращался с прахом ее умершего кота, сообщает «МК: срочные новости» .

Домашний любимец москвички, кот Багир, не так давно скончался. Ему было 19 лет. Кот умер вечером, потому большинство компаний, которые занимаются кремацией питомцев, в это время уже не работали.

Тогда женщина нашла контору, которая пообещала выполнить все в лучшем виде, но в итоге предоставила некачественные услуги. Так, москвичке пообещали, что прах ее любимца будет храниться в керамической урне. Вместо этого женщине привезли пластиковую емкость.

Кроме того, урну доставили не в обговоренный день, а гораздо позднее, да еще и не на тот адрес. Москвичка обращалась в компанию с претензией, но там ее проигнорировали.

Тогда женщина подала иск в мировой суд района Вешняки. Она выиграла дело и отсудила у компании 89 тыс. рублей. Сюда были включены расходы на юристов, возмещение морального вреда и компенсация суммы, которая была затрачена нас услуги конторы.

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