Москвичи увидят лунное затмение над юго-восточным горизонтом 7 сентября

В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет на высоте 16 градусов над горизонтом мегаполиса.

В центральных регионах РФ затмение начнется вечером.

Ранее сообщалось, что над Ставрополем в первый раз за 7 лет будет видно лунное затмение. Это произойдет в ночь на 7 сентября.