Москвичи увидят лунное затмение над юго-восточным горизонтом 7 сентября
Фото - © РИА Новости
7 сентября произойдет лунное затмение. Оно охватит всю территорию России, сообщает пресс-служба Московского планетария.
В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет на высоте 16 градусов над горизонтом мегаполиса.
В центральных регионах РФ затмение начнется вечером.
Ранее сообщалось, что над Ставрополем в первый раз за 7 лет будет видно лунное затмение. Это произойдет в ночь на 7 сентября.