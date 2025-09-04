Над Ставрополем впервые за 7 лет произойдет лунное затмение

В ночь с субботы на воскресенье, 7 сентября Ставрополь посетит редкое природное явление: впервые за семь лет над городом можно будет понаблюдать полное лунное затмение, сообщает «Победа 26» .

«В Ставропольском крае мы также сможем видеть фазу полного лунного затмения и фазы частичного затмения. Начало события для нас будет недоступным, так как еще не сядет Солнце, а Луны не будет видно», — заявил местный любитель астрономии Александр Камышников.

По его словам, понаблюдать за явлением можно будет с 20:31: примерно в это время Луна станет полностью багровой, предположительно, событие продлится около 88 минут.

Также, по прогнозам, в начале сентября на Ставрополье ожидаются интенсивные магнитные бури.

Жителям Ставрополья рекомендуют следить за Луной в восточной части неба при условии ясной погоды. Лунное затмение возникает, когда Земля отбрасывает тень на Луну, располагаясь между Солнцем и Луной на одной прямой. Сторонникам теории плоской Земли предстоит увидеть круглую тень Земли, что станет доказательством шарообразной формы нашей планеты.