Москвичи смогут проголосовать любым доступным способом на предстоящих выборах

Москвичам доступны все способы голосования на предстоящих выборах, сообщается на сайте Информационного центра правительства города.

Выборы депутатов в Мосгордуму, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Граждане смогут проголосовать онлайн по прямой ссылке или на избирательных участках с помощью ТЭГ или бумажного бюллетеня. Для голосования «бумагой» необходимо было заранее подать заявку на портале mos.ru или в ТИК.

Проголосовать онлайн москвичи могут в любое удобное время суток из любой точки страны. Для этого им понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

Избирательные участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20:00. Голосовать с помощью ТЭГ можно на любом участке Москвы, бумажным бюллетенем — только на участке по адресу постоянной регистрации.

Ранее в Московской городской избирательной комиссии прошла церемония разделения ключа расшифрования ДЭГ. Его разделили на пять частей.