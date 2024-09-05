Ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями

Ключ, необходимый для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), разделили во время церемонии, проведенной столичным горизбиркомом. Об этом сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Ключами шифрования называют программные коды, превращающие голоса избирателей, попадающие в блокчейн, в определенный набор символов. Это необходимо для того, чтобы анонимизировать данные о том, кто и какой выбор сделал в рамках ДЭГ.

Благодаря этой технологии ни у кого до окончания выборов нет возможности узнать промежуточные результаты, и увидеть, как проголосовал определенный избиратель. Эти данные можно получить только если использовать ключ расшифрования.

Его разделение на пять частей за несколько дней до выборов — гарантия, что никто не узнает о результатах выборов раньше времени, объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Подсчитывать голоса начнут после того, как пять частей ключа будут соединены воедино.

«Анонимность волеизъявления каждого конкретного избирателя сохранится», — отметил Костырко.

Главным преимуществом процедуры разделения на пять частей считается то, что ее проводят гласно и открыто, сказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Ключ расшифрования помещается на внешние носители информации.

«Решение о том, кто будет хранить его элементы, ранее приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами», — добавила Кириллова.

Пока ДЭГ не завершится, часть ключа расшифрования будет находиться у руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова, члена Общественного штаба по наблюдению за выборами Виктора Блажеева и блогера Кирилла Шулика.

Они вновь соберутся в здании Мосгоризбиркома 8 сентября, через 15 минут после завершения выборов. После этого произойдет процедура объединения ключа расшифрования. До завершения голосования за ходом выборов будет наблюдать Общественный штаб.

Голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино начинается 6 сентября в 08:00. Жители столицы могут участвовать в выборах вживую или по Сети.

Те, кто желает поучаствовать в мероприятии онлайн, могут сделать это по ссылке. На участке будет работать терминал электронного голосования. Можно также заполнить бумажный бюллетень.

Ранее москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах. Причина в том, что ДЭГ — довольно популярный способ голосования.