Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что в связи с популярностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может возникнуть электронная очередь, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Во вторник состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за предстоящими в сентябре выборами.

«Это нормальная, штатная работа системы, такие очереди мы часто наблюдаем, например, в банках. Можно немного подождать или проголосовать чуть позже, не обязательно делать это в 8 часов утра 6 сентября. Все, кто хочет проголосовать онлайн, смогут это сделать», — сказал Костырко.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов привел данные исследовательской группы Russian Field, согласно которым голосовать на предстоящих выборах дистанционно планирует 61% москвичей.

Политолог добавил, что в основном речь идет о молодежи от 18 до 26 лет и горожанах в возрасте от 27 до 34 лет.

С 6 по 8 сентября состоятся выборы депутатов Мосгордумы 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.