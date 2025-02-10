Москвичи побывали на 2,6 млн мероприятий в рамках проекта «Город заданий»
Фото - © О. Сосницкого. Mos.ru
Мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что за три года функционирования проекта «Город заданий» москвичи активно участвовали в более чем 2,6 млн мероприятий, сообщает газета «Известия».
Власти и организации предоставили жителям возможность протестировать цифровые решения, исследовать состояние городских объектов, а также посетить культурные события. Участники получают баллы в обмен на свои активные действия, что позволяет им не только разнообразить досуг, но и провести время с семьей.
Например, родители с детьми могут посетить Московский зоопарк, а пожилые люди — центры долголетия. Такие инициативы помогают организаторам собирать обратную связь и улучшать качество услуг в различных сферах: от благоустройства до спорта.
Также сообщается, что накопленные баллы можно использовать как для благотворительности, так и для покупки товаров и услуг.
Между тем Собянин отметил, что во время реставрации павильона №35 «Главтабак» на ВДНХ сохранившиеся изразцы демонтируют, очищают, тонизируют и затем возвращают на место.