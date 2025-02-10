Реставрацию павильона «Главтабак» на ВДНХ закончат в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время реставрации павильона №35 «Главтабак» на ВДНХ сохранившиеся изразцы демонтируют, очищают, тонизируют и затем возвращают на место, сообщает газета «Известия» .

Как уточнил градоначальник в своем блоге, внутри павильона уже восстановили живопись плафона, которая представляет собой сложный многоцветный орнамент с изображением листьев душистого табака и стилизованных цветов.

Специалисты также воссоздают люстру, которая ранее украшала центральный зал павильона: ее выполняют по сохранившимся эскизам и фотографиям из архива столицы. Сейчас выполнен каркас и завешается создание отдельных фрагментов.

«Главтабак» считается объектом культурного наследия федерального значения, его реставрацию планируют завершить в 2025 году. Работы на ВДНХ ведутся с 2014 года.