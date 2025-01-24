Москвичи оценили важность репутации работодателя при поиске работы

Жители Московского региона доверяют репутации работодателя на рынке труда. В процессе поиска работы 73% респондентов признались, что изучают отзывы бывших сотрудников компании, в которой они планируют работать. Большое внимание репутации уделяют и рекрутер, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HH.ru и социальной сети для нетворкинга «Сетка».

Часто отзывы влияют на выбор человека намного больше, чем хороший соцпакет или высокая зарплата. Более двух третей соискателей признавались, что хотя бы раз отказывались от предложения из-за плохой репутации компании. Каждый седьмой рекрутер отметил. Что по той же причине не брал на работу квалифицированного сотрудника.

Где обычно ищут отзывы

В опросе приняли участие более 2,3 тыс. соискателей и 459 рекрутеров. Абсолютное большинство сотрудников признались, что проверяют отзывы во время поиска работы. Они читают не только о компании, но и о руководителе. Отзывы о кандидатах читают 83% опрошенных работодателей.

Чаще всего мнения о компании изучают сотрудники сферы продаж (79%), IT и digital (81%), финансисты (74%), строители (73%). Реже — работники образовательной сферы (58%). Информацию ищут на сайтах для поиска работы (85%), опрашивают коллег по отрасли (61%), смотрят посты сотрудников в соцсетях (44%), изучают черные списки работодателей в Сети (38%), ищут контакты работники и общаются с ними напрямую (27%). Каждый третий соискатель просматривает форумы и специализированные сообщества в интернете.

Отказы от предложений из-за негативных отзывов

Более двух третей жителей Московского региона признались, что 1–2 раза (44%) или более трех раз (24%) отказывались от привлекательных предложений из-за плохих отзывов о компании. Чаще всего такое решение принимают сотрудники сферы искусства (29%), маркетинга и PR (28%), услуг для бизнеса и физлиц (25%), а также среди IT и digital-сектора (24%), и административного персонала (22%).

Каждый седьмой рекрутер отметил, что также отказывался от услуг сотрудников из-за плохих отзывов о нем от бывших работодателей. 52% признались, что отклонят кандидата, если увидят большое количество плохих мнений о нем. Обычно так поступают компании малого бизнеса.

Важность репутации для отношений сотрудника и работодателя

Директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова отметила, что и работодателям, и соискателям важно, чтобы они были открыты по отношению друг к другу. Присутствие в соцсетях, доступность и прозрачность помогают укрепить репутацию с двух сторон.

«Для соискателя это возможность продемонстрировать свои достижения и компетенции, а для работодателя — показать открытость, доброжелательность и приверженность ценностям, что способствует привлечению талантов и формированию положительного имиджа на рынке», — рассказала Канонерова.

Как респонденты оценили репутацию своего работодателя

Оказалось, что всего 32% сотрудников положительно отзываются о своем работодателе. При этом каждый пятый, это 19%, дали отрицательную характеристику. Позитивно оценивала начальство сотрудники IT и digital (46%), консалтинга (37%), продаж (35%), строительной отрасли (34%). Негативно чаще отзывались работники образовательной сферы (23%), производственной отрасли (21%) и финансисты (19%).

Среди регионов чаще негативно оценивали работодателей жители Подмосковья и Новосибирской области (по 20%), Челябинской (19%), Воронежской, Нижегородской областей, Татарстана и Москвы (по 18%). Положительно оценивали компании в Красноярском крае (44%), Татарстане (43%), Пермском крае (38%), Самарской области (36%) и Краснодарском крае (34%).

Большинство опрошенных считают, что пагубное влияние на репутацию работодателя оказывают плохие условия труда (82%), несправедливое отношение начальства (79%), низкая зарплата (69%), текучка (65%), токсичная атмосфера в коллективе (62%).

Иногда работодатели просили сотрудников сделать работу, которая расходится с их принципами или моралью. Часто с таким сталкивались 9% работников, периодически — 34%, хотя бы раз — 12%. На это соглашались 1–2 раза — 38%, часто — 13%, всегда — 4%.