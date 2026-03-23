Москвичи не могут воспользоваться общественными туалетами из-за блокировок связи

Общественные туалеты в Москве пытаются внести в «белые списки». Из-за блокировок интернета москвичи и туристы в момент острой нужды не могут воспользоваться уборными, в которых не проходит оплата, сообщает «Подъем» .

Москвичка, гулявшая по Тверской, пожаловалась на сложности при онлайн-оплате общественных туалетов. По ее словам, посещение уборной в столице стало настоящей проблемой, и предположила, что в будущем для этого придется перейти на наличные.

В организации «ОРК», обслуживающей туалеты, заявили, что оплата проходит с перебоями, но в момент полной блокировки даже наличные не спасут. В настоящее время идет процесс согласования внесения общественных туалетов в «белый список». Связь с серверами осуществляется через интернет, поэтому в момент отключений объект не может провести даже оплату наличными.

В «ОРК» добавили, что всего в Москве расположено около 30 общественных уборных. При этом под блокировки попадают лишь модели, которые расположены ближе к центру столицы.

Ранее пресс-служба Минцифры РФ опровергла информацию в СМИ о введении ограничений на сетях провайдеров фиксированного интернета. В ведомстве отметили, что «белые списки» работают только на мобильном интернете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.