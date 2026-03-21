Минцифры: «белые списки» работают только на мобильном интернете

В министерстве подчеркнули, что в случае угроз безопасности со стороны украинских дронов в рядах регионов страны точечно отключается только мобильный интернет. Эти меры понижают точность наведения БПЛА и помогают противостоять атакам.

При этом в моменты отключения мобильной Сети для удобства россиян продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, которые отвечают за безопасность. Важное условие нахождения в этом списке — расположение всех вычислительных мощностей в стране.

Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к дронам и не используются для атак БПЛА, поэтому необходимости в ограничении нет.

Ранее Mash написал, что столичные провайдеры домашнего интернета срочно внедряют систему «белых списков», аналогичную той, что уже работает на мобильной сети. Из-за этого якобы «режется» скорость сети, потому что идет фильтрование трафика.

