«Кина не будет»: домашний интернет в Москве замедлился из-за «белых списков»

Московские провайдеры домашнего интернета срочно внедряют систему «белых списков», аналогичную той, что уже работает на мобильной сети, сообщает Mash .

Айтишникам большинства столичных операторов домашнего интернета поручили в кратчайшие сроки запустить систему, которая позволит пользователям получать доступ к сайтам из «белого списка» даже при отключении интернета.

В настоящее время такая функция уже доступна в мобильном интернете, а в ближайшее время ее планируется внедрить и для проводных подключений к Wi-Fi.

Преимущества: сервисы банков, такси, доставки и других услуг будут работать, даже если возникнут проблемы с интернетом. Недостаток — скорость домашнего интернета может снизиться, поскольку ему придется постоянно фильтровать трафик.

Ранее стало известно, что москвичи массово устанавливают стационарные телефоны из-за затянувшихся проблем со связью и интернетом.

