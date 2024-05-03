Москвичей предупредили о заморозках ночью 4 мая

сегодня в 15:34

В столице в ночь с 3 на 4 мая синоптики прогнозируют небольшие заморозки. Столбики термометра опустятся до минус 2 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать резких маневров, таких как обгоны, перестроения, опережения.

Горожанам советуют не допускать перегрузки в сети при использовании электрообогревателей и не оставлять их без присмотра.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о заморозках на предстоящих выходных. Синоптик добавил, что на следующей неделе также ожидается холодная погода.