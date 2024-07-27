Москвичей предупредили о приближающейся грозе и ветре до 15 м/с

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МЧС: на Москву надвигается гроза с порывами ветра до 15 м/с

В ближайший час и до конца субботы в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами ливни и усиление порывов ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

Жителей мегаполиса, а также гостей города попросили соблюдать меры безопасности в условиях непогоды. Автомобилистам следует значительно снизить скорость передвижения, а также строго соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя парковать транспорт вблизи деревьев в условиях сильного ветра. Стихия может обрушить зеленые насаждения на автомобиль.

«Пешеходам, находясь на улице, рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В случае экстренной ситуации следует обращаться за помощью по номерам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее столичные синоптики предупредили москвичей о мозаичных ливнях. Такую погоду пообещали на все ближайшие выходные — 27 и 28 июля.