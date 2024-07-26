Синоптик предупредил москвичей о мозаичных ливнях и грозах на предстоящих выходных

На предстоящих выходных в столице ожидается теплая погода, воздух прогреется до плюс 28 градусов, однако не обойдется без скоротечных мозаичных ливней и гроз, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве, в условиях солнечной и сухой погоды, воздух прогреется до +23…+26. В выходные станет еще немного теплее», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в субботу столбики термометра поднимутся до плюс 24 — плюс 27 градусов, а в воскресенье — от плюс 25 до плюс 28 градусов. При этом на выходных не обойдется без скоротечных мозаичных ливней и гроз. Это последние дни, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс 20 градусов.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе днем в мегаполисе температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 23 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до плюс 9 — плюс 14. При этом в сопровождении холодных северных ветров ежедневно будут идти короткие дожди.