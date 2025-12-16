сегодня в 11:45

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице на дорогах

В столице в ближайший час и до 16 часов вторника местами прогнозируются ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Водителей попросили парковать автомобили в безопасных местах. Также им следует быть внимательными на дорогах в непогоду.

Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Еще не рекомендуется оставлять детей без присмотра.

Ранее подмосковный главк МЧС РФ предупредил о ледяном дожде и гололедице в области.

