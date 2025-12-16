сегодня в 11:31

МЧС предупредило о ледяном дожде и гололедице в Подмосковье

В ближайший час и до 18 часов 16 декабря местами на территории Подмосковья ожидаются ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Жителей Московской области призывали быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.

Водителям посоветовали воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, не превышать ограничения скорости.

При ледяном дожде детям не рекомендуется выходить на улицу без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям также следует воздержаться от прогулок в одиночку.

Также «желтый» уровень погодной опасности действует в регионе до 21 часа 16 декабря из-за гололедицы на дорогах.

